За 10 месяцев 2023 года на Горьковской железной дороге было разработано 15 новых маршрутов контейнерных перевозок.

За 10 месяцев 2023 года на Горьковской железной дороге было разработано 15 новых маршрутов контейнерных перевозок. Так, начались экспортные перевозки контейнеров с лесными грузами со ст. Котельнич-2 в Кировской области на ст. Находка-Восточная, со ст. Муром-1 (Владимирская область) через ст. пограничного перехода Забайкальск на ст. Новый Порт, отправлен контейнерный поезд со ст. Ува-1 (Удмуртская Республика) на ст. Забайкальск.Кроме того, со станции Полой (Кировская область) стартовали отправки на экспорт контейнеров с клееной фанерой на ст. Мыс Чуркин, ст. Гайдамак, через ст. пограничного перехода Наушки и ст. Забайкальск. Также в текущем году отправлены контейнеры с битумом со станции Юрьевец (Владимирская область) на ст. Угловая.Всего за 10 месяцев 2023 года на станциях было сформировано 439 контейнерных поездов общим весом более 760 тыс. тонн. Основными видами грузов являются бумага и лесные грузы.«Отправление контейнерных поездов по специальному графику позволяет пользователям услуг экономить на стоимости перевозки, сокращать сроки доставки грузов, организовывать ритмичные поставки, а также эффективно взаимодействовать с бизнес-партнерами», - отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.В январе-октябре 2023 года было отправлено 232 грузовых поезда по расписанию, которые перевезли 270 тыс. тонн грузов. Также за 10 месяцев было сформировано 124 «Грузовых экспресса».