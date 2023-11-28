Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудил с ректорами вузов реформу высшей школы.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудил с ректорами вузов реформу высшей школы.Встреча прошла на территории центра "Сириус". Темой мероприятия стал отказ от Болонской системы и переход к собственной уникальной модели высшего образования. Речь идет о создании базового и специализированного уровня высшего образования взамен бакалавриата и магистратуры. С соответствующей инициативой Минобрнауки выступило в мае 2023 года.Валерий Фальков заметил, что бакалавриат зачастую воспринимается как незаконченное высшее образование. В результате выпускник не чувствует себя уверенно на рынке труда и вынужден идти в магистратуру, программы которой порой дублируют бакалавриат, объяснил министр. Глава ведомства считает, что получение базового высшего образования с индивидуальными программами и гибкими сроками подготовкидолжно быть достаточным для выхода на рынок труда.Что касается магистратуры, то она не состоялась из-за нехватки образовательных, кадровых и инфраструктурных ресурсов, полагает Фальков. Количество таких программ он назвал неадекватно большим.Министр рассказал, что специализированное высшее образование будет двух типов – "исследовательское" и "профессиональное". Первое предполагает дальнейшую научную деятельность, второе – получение углубленных навыков в профессии. "Исследовательский" уровень будет финансировать государство, "профессиональный" – работодатель, пишет "Коммерсант".Фальков подчеркнул, что такая модель не означает отказа от международного опыта. При этом высшее образование должно быть непрерывным и адаптированным к реалиям рынка труда, убежден министр."Приемная кампания 2025 года должна быть на новых программах. К этому времени нужно провести большую работу", – сказал Фальков.Пилотный проект перехода на новую систему высшего образования идет в шести вузах: МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете и Томском госуниверситете.Принимавшие участие в совещании ректоры в основном оказались сторонниками реформы. Ректор МИСиС Алевтина Черникова указала на необходимость усиления роли работодателя на всех этапах обучения и расширения практики погружения преподавателей в бизнес-среду.Ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский заявил, что в вузе 13 программ уже работают в пилотном режиме. По его словам, абитуриентов привлекла гибкость и вариативность системы, выбор треков прямо в процессе обучения и возможность получения микроспециальности.Ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко уверен, что тестируемая в пилотных университетах реформа позволит вузу быть полезным для бизнеса. Ректор Донбасского государственного технического университета (ЛНР) Дмитрий Вишневский назвал реформу необходимой, указав на важность плавного и поэтапного перехода к новой системе.