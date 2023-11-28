«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТК Радиология» завершил проект 2023 года по внедрению Единой радиологической информационной системы (ЕРИС) во Владимирской области. Важной

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТК Радиология» завершил проект 2023 года по внедрению Единой радиологической информационной системы (ЕРИС) во Владимирской области. Важной частью проекта стал модуль поддержки принятия врачебных решений для анализа патологий молочных желез на базе технологий искусственного интеллекта. Работа с алгоритмами машинного зрения — новый этап в лучевой диагностике для региона. С начала