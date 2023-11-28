Торжественное открытие перенесли до приезда губернатора Александра Авдеева из Китая.

Ранее предполагалось, что открытие Рпенского проезда состоится 28 ноября. Одна несмотря на завершение строительных работ, его перенесли на 1 декабря.Как сообщают власти, это связано с тем, что губернатор Александр Авдеев сейчас находится с рабочим визитом в Китае. Кроме того, до конца года на Рпенском проезде будет происходит благоустройство. После торжественного открытия автодорога будет выполнять функции дублёра улицы Большая Нижегородская.