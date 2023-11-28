Ранее в мэрии сообщали, что Рпенский проезд должны открыть 28 ноября, то есть уже сегодня. Оказалось, что торжественную церемонию перенесли на 3 дня. В мэрии сообщили, что дорога уже полностью

Ранее в мэрии сообщали, что Рпенский проезд должны открыть 28 ноября, то есть уже сегодня. Оказалось, что торжественную церемонию перенесли на 3 дня. В мэрии сообщили, что дорога уже полностью готова, а движение по ней запустят после торжественного открытия 1 декабря. Перенос даты в администрации города комментировать отказались. Тем не менее, можно догадаться, что это