Стала известна судьба самого крупного айсберга на планете.

Самый крупный айсберг на планете скоро доберется до моря Скоша, после чего он может либо прекратить свое существование, либо дрейфовать еще несколько лет. К таким выводам пришли специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института.Крупнейший в мире айсберг А23а в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане, - сказано в сообщении научной организации.Ученые считают, что после того, как айсберг доберется до моря Скоша, он довольно быстро перестанет быть единым целым под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод.Однако пока нельзя исключать, что айсберг А23а сможет остаться в системе круговорота Уэдделла, в этом случае его жизнь продлится еще на несколько лет, - объяснили в институте.История айсберга, площадь которого в два раза больше площади Санкт-Петербурга, началась в 1986 году, когда произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. В месте откола образовались три гигантских глыбы, спустя время центральная из них села на мель.В июле 2023 года сайт KP.RU писал, что самый крупный на планете айсберг спустя 30 лет начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды со скоростью более 150 км в месяц. Ледяная глыба начала движение в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды.По снимкам из космоса, сделанным в ноябре этого года, стало понятно, что айсберг быстро движется мимо северной оконечности Антарктического полуострова, его подгоняют сильные ветра и течения.