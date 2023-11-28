Шедевр древнерусского искусства - Боголюбскую икону Божьей матери готовят к...

Шедевр древнерусского искусства - Боголюбскую икону Божьей матери готовят к экспонированиюСпасенную реставраторами святыню - шедевр древнерусского искусства - Боголюбскую икону Божьей матери готовят к экспонированию. Эта уникальная выставка- она намечена на середину января 24-ого - станет главным музейным событием года. Где сейчас хранится икона, которая напрямую связана с зарождением русской государственности? И какова история этого великого образа - расскажет Мария Платанюк.Мария Платанюк:- Владимирские Палаты. Хранилище музейных фондов. Здесь находятся музейные раритеты разных столетий. Одна из главных святынь Владимирской земли- икона Боголюбивой Божьей матери- хранится вот за этой железной опечатанной дверью. Настоящий музейный бастион. Вход строго воспрещён.Для бесценной иконы - вот ее фото после реставрации- создан особый температурно-влажностный режим. "Климат" - под строжайшим контролем музейщиков.Ольга Миночкина, художник- реставратор живописи:- Для состояния сохранности иконы после реставрации в помещении температуру около 17-18 градусов по Цельсию. И относительную влажность воздуха около 50-55 процентов. Что является лучшими показателями для условий её хранения.Богоматерь Боголюбская - одна из первых икон, созданных на Руси.Ее реставрация по сути стала новым обретением святыни. В общей сложности процесс спасения православной реликвии длился больше столетия. С 1918-ого. Бесценная икона, ее история, и сама атмосфера, которая окружает образ Боголюбивой- потребовали новых решений. Один из залов экспозиции, которая откроется в январе 24-ого, посвятят колоссальной работе, которую проделали пять (!) поколений реставраторов. Лик Богородицы посетители Палат смогут увидеть таким, каким его видел князь Андрей Боголюбский. Работы последних лет проводил Александр Горматюк, реставратор высшей категории, сотрудник Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря. Икона- последним местом ее пребывания стал Успенский собор Княгинина монастыря- была в катастрофическом состоянии. Мастер использовал различные методы. Компьютерная томография и 3Д - сканирование, примененное впервые, позволили определить точную степень деформации. И открыть живопись 12-ого века.Александр Горматюк, художник- реставратор высшей категории:- Можно сказать об удивительном чуде - чуде открытия лика Богородицы в его подлинном виде. И я думаю, наша задача - подготовить икону к показу для всех людей, чтобы она была максимально доступна.В экспозиции "Древнерусская живопись" суздальского кремля представлен один из древнейших списков Боголюбивой. Марина Быкова- ведущий хранитель музейных предметов- подчеркивает: произведение свидетельствует о почитании и копировании образа Боголюбской уже во второй половине 16-ого века. Список с чудотворной иконы выполнен столичным мастером. Этот список "в меру и подобие" Боголюбовского образа 12-ого столетия точно повторяет иконографию оригинала. Точных данных о происхождении списка нет, но есть основания полагать, что икона была написана для Боголюбского монастыря.Марина Быкова, ведущий хранитель музейных предметов Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Икона не только полностью повторяет композицию прообраза. Она даже своими размерами приближается к ней. Практически один в один этот список совпадает с древним образом. На иконе мы видим Божью Матерь в полный рост. Её руки обращены к фигуре Христа. Он представлен в облачном сегменте. В правом верхнем углу средника. В руке Богоматери развернут свиток с молитвой за человеческий род.Презентацию древней иконы музейщики называют событием особой важности для всей русской культуры. Шедевр иконописи, одна из главных духовных святынь и свидетельство эпохи- расцвета Владимиро-Суздальского княжества. Идея покровительства Богоматери русскому народу для Андрея Боголюбского - правителя Северо-Восточной Руси стала главной. Икону Богородицы- святыня позже стала известна как Богоматерь Владимирская-князь Андрей вез из Киева в Ростов. Но недалеко от Владимира повозку остановила неведомая сила. Ночью князю явилась Божья Матерь. Повелев оставить икону во Владимире.Марина Быкова, ведущий хранитель музейных предметов Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Князь Андрей, пробудившись, решает основать на месте явления - монастырь и посвятить его Богородице. Также он строит Успенский собор во Владимире и икону, которую он привез из Киева он устанавливает во Владимире, а по впечатлению своему, полученного по явлению Богородицы, он заказывает и велит написать образ Богоматери Боголюбской.Валентина Лемешко из Сергиева Посада учится в Московской духовной Академии. Будущий архитектор и иконописец В экспозиции суздальского Кремля проходит практику- делает копии старинных икон. По словам Валентины, интересуют авторский почерк и технология. Древние образы написаны яичной темперой. В лик Боголюбивой Валентина вглядывалась неоднократно. Уверена, этот образ - величайшей духовной силы.Валентина Лемешко, студентка Московской духовной академии (г. Сергиев Посад):- Очень радостно, что можно приехать посмотреть на него, общаться с ним. Напитаться его духом. Благодарность музею, что они нам такую возможность предоставляют. Смотреть, общаться, любоваться.Возращение исторического образа Богоматери Боголюбской - а это именно возвращение - станет самым крупным музейным проектом нового времени. Увидеть подлинный лик Боголюбивой можно будет во владимирских Палатах, уже с середины января. Уникальная выставка откроет череду юбилейных музейных событий в год тысячелетия первого письменного упоминания Суздаля.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".