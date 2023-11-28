Смотрите Вести в 9.00: делегация региона во главе с губернатором Александром Авдеевым в...

Смотрите "Вести" в 9.00: делегация региона во главе с губернатором Александром Авдеевым в ПоднебеснойПошли ва-банк- Бонни и Клайд по-владимирски. 66-летняя пенсионерка и её молодой подельник попытались ограбить банк. Что толкнуло "криминальный дуэт" из Подмосковья на дерзкое преступление?Побратим из Поднебесной- Делегация региона во главе с губернатором Александром Авдеевым в Поднебесной. Каким может быть вклад китайских партнёров в развитие стекольного кластера?Это у них семейное- Многодетная семья Минеевых из Радужного раскрывает фамильные секреты. Педагогическая династия принимает участие в федеральном конкурсе.