Средиземноморский циклон принесёт во Владимирскую область температурные скачки и резкое понижение...
Средиземноморский циклон принесёт во Владимирскую область температурные скачки и резкое понижение атмосферного давления.
Во Владимирской области погоду продолжит определять серия средиземноморских циклонов.
Оттепель вновь сменилась похолоданием, но температурные скачки продолжают удивлять.
Следующий циклон с юго-запада вновь принесет небольшое «потепление». 29 ноября (в среду) во Владимире (и по области) будет облачно, но с пояснениями. Днём прогнозируется до -5 °C. Возможен умеренный снег. Вероятность осадков — 20%.
Ночью ожидается - 4°C, а к утру 30 ноября уже -1°C.
Атмосферное давление в течение дня начнёт резко падать с 752 до 745 мм ртутного столба. Ветер — восточный, до 4 метров в секунду.
Важно:
Процесс ледообразования с ростом уровня воды (на 20-95 см за сутки) наблюдается на некоторых реках Центрального округа. Например, у нас, во Владимирской области - на Оке (ниже города Мурома) образовался зажор льда, предупреждают специалисты.
Народный прогноз погоды на 29 ноября:
«Если в этот день холодная погода, то и зима будет лютая»;
«Если день выдался теплым и дождливым, то зимой сильных морозов не ожидается»;
«Если на Матвея-ветродуя ветреная погода, то зима будет с вьюгами и метелями».
Фото: pxfuel.com