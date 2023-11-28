Средиземноморский циклон принесёт во Владимирскую область температурные скачки и резкое понижение...

Средиземноморский циклон принесёт во Владимирскую область температурные скачки и резкое понижение атмосферного давления.Во Владимирской области погоду продолжит определять серия средиземноморских циклонов.Оттепель вновь сменилась похолоданием, но температурные скачки продолжают удивлять.Следующий циклон с юго-запада вновь принесет небольшое «потепление». 29 ноября (в среду) во Владимире (и по области) будет облачно, но с пояснениями. Днём прогнозируется до -5 °C. Возможен умеренный снег. Вероятность осадков — 20%.Ночью ожидается - 4°C, а к утру 30 ноября уже -1°C.Атмосферное давление в течение дня начнёт резко падать с 752 до 745 мм ртутного столба. Ветер — восточный, до 4 метров в секунду.Важно:Процесс ледообразования с ростом уровня воды (на 20-95 см за сутки) наблюдается на некоторых реках Центрального округа. Например, у нас, во Владимирской области - на Оке (ниже города Мурома) образовался зажор льда, предупреждают специалисты.Народный прогноз погоды на 29 ноября:«Если в этот день холодная погода, то и зима будет лютая»;«Если день выдался теплым и дождливым, то зимой сильных морозов не ожидается»;«Если на Матвея-ветродуя ветреная погода, то зима будет с вьюгами и метелями».Фото: pxfuel.com