Жителя Коврова признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Жителя Коврова признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщила региональной прокуратуры.Инцидент произошёл весной 2023 года. Осуждённый ехал на «Шевроле» по улице Первомайской посёлка Мелехово и решил обогнать идущую впереди машину. При этом он не убедился, что встречная полоса свободна для манёвра, и врезался в машину «Датсун».«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир встречного автомобиля от удара о внутренние части салона автомашины в момент столкновения получила телесные повреждения, в совокупности причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшей», – отмечается в сообщении ведомства.Примечательно, что виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Суд рассмотрел все обстоятельства дела и приговорил водителя к 3 годам принудительных работ в исправительном центре. Также у мужчины отобрали права.