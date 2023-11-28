Свыше 25 тысяч школьников и студентов приняли участие в профориентационном форуме Время...

Свыше 25 тысяч школьников и студентов приняли участие в профориентационном форуме "Время АйТи""Время АйТи". Молодежный профориентационный форум под таким названием завершил сегодня работу в областной столице. Форум - он прошёл впервые - посвятили информационным технологиям.Площадкой финальной части "Времени АйТи" стал областной дворец культуры и искусства. Весь ноябрь на базе учебных заведений и айти-компаний региона проходили образовательные программы. Их участниками стали свыше 25 тысяч школьников и студентов. Сегодня участники форума смогли обсудить цифровые профессии, образовательные проекты, возможности стажировок с ведущими экспертами и представителями айти-отрасли. Заместитель губернатора Владимир Куимов наградил победителей двух конкурсов: "Моя цифровая школа" и лучших студенческих старт-ап проектов. Также в рамках форума прошли мастер-классы, лекции, тренинги, выставка научно-технического творчества, профориентационное тестирование. "Образование в цифре"- особое пространство. "Прокачивать" цифровые навыки возможно даже со школьной скамьи.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Мы дадим новый старт некоторым цифровым профессиям. Мы дадим старт тому, что сегодня в школах активно будет развиваться профориентационное движение в цифре. И мне важно, чтобы всё-таки процент ребят, который выбирает ИКТ- называется предмет- информационные технологии- на экзаменах- как профильный экзамен по ЕГЭ был бы всё-таки выше.