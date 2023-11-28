Владимирские спортсмены отлично выступили в чемпионате Центрального федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба».

Владимирские спортсмены отлично выступили в чемпионате Центрального федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба». Наши земляки завоевали сразу 10 наград. Об этом проинформировала областного правительства.Мероприятие проходило в региональном центре, в спортивном комплексе единоборств им. Д. Тимофеева. На состязание приехали 94 борца из 10 субъектов Российской Федерации.Атлеты из Владимирской области взяли награды всех достоинств. «Первые места в своих весовых категориях завоевали Роман Иванов, Абуязид Манцигов, Филипп Стужин, Сайфула Магомедов и Никита Метлин», – говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что призёры чемпионата ПФО выступят на всероссийских соревнованиях.