Победительницей областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов «Мисс УИС-2023» стала сотрудница Т-2 Владимира Анастасия Попкова.

Победительницей областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов «Мисс УИС-2023» стала сотрудница Т-2 Владимира Анастасия Попкова. Об этом сообщила УФСИН России по региону.В мероприятии приняли участие 12 владимирских девушек, работающих в подразделениях исполнительной системы. Конкурсантки демонстрировали навыки стрельбы из пистолета, выполняли физические упражнения и доказывали знания нормативно-правовой базы. Кроме того, красавицы раскрыли свои творческие таланты.Все девушки выступили достойно и показали себя с наилучшей стороны.