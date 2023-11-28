В Коврове водитель, по вине которого пострадал пассажир, отправится в исправительный центр. В мае...

В Коврове водитель, по вине которого пострадал пассажир, отправится в исправительный центр.В мае 2023 года мужчина, управляя «Шевроле KL1J Круз», двигался по проезжей части автодороги со стороны Коврова к деревне Сенинские Дворики.Проезжая по улице Первомайская поселка Мелехово, водитель, не убедившись в том, что встречная полоса движения свободна, приступил к маневру обгона следующей впереди машины. И, увы, столкнулся с автомобилем «DATSUN MI-DO».В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир встречной машины от удара о внутренние части салона получила телесные повреждения, причинившие «тяжкий вред здоровью»:«При этом водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в специализированном медицинском учреждении...» - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3-х лет принудительных работ (в исправительном центре) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.Фото: pxfuel.com