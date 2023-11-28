21 владимирский двор в 2024 году планируют благоустроить. Также в список попали Зерновский сквер и сквер на улице Всесвятской, сообщил мэр города в своем телеграм-канале. Зерновский сквер

21 владимирский двор в 2024 году планируют благоустроить. Также в список попали Зерновский сквер и сквер на улице Всесвятской, сообщил мэр города в своем телеграм-канале. Зерновский сквер находится на улице Добросельской в районе дома 205. Там хотят заменить асфальт на плитку и обновить освещение. Сквер на Всесвятской получит детские площадки, новое освещение зоны отдыха и