Больше всего договоров заключили жители Юго-Восточного округа.

Больше всего договоров заключили жители Юго-Восточного округа.Участники программы реновации продолжают получать жилье в новостройках. С начала года город предложил квартиры для 33,3 тысячи человек. Многие из них уже получили новую недвижимость, остальные оформляют документы, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.Он уточнил, что лидером по темпам переселения является Юго-Восточный административный округ (ЮВАО). Договоры на новое жилье заключили более 4,5 тысячи человек. На юге столицы – более трех тысяч, в Новомосковском округе – 2,6 тысячи.Москва создала все условия для ускорения переезда участников программы реновации, отметил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.По его словам, новостройки для переселенцев возводят во всех административных округах. Больше всего – на востоке (49 домов), юго-востоке (36) и севере Москвы (29).В текущем году в эксплуатацию ввели 38 новостроек. План на 2023 год выполнен на 83%.В 14 районах Москвы программа реновации . Квартиры в новостройках получили более 140 тысяч человек.Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее включили 5175 домов, в которых проживает около миллиона москвичей.Переселенцы получают квартиры с отделкой класса комфорт. Часть квартир оборудуют для жителей с ограниченными возможностями здоровья.Первые этажи новых домов отведены под коммерческие и социальные учреждения. Там открываются магазины, службы сервиса, кафе, салоны красоты. Входы в здание расположены на уровне земли, что удобно для маломобильных жильцов.Территорию вокруг новостроек благоустраивают. Во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, разбивают газоны, высаживают деревья, организуют дополнительные парковочные пространства.Москвичи получают новое жилье в своем районе. Зачастую свежий дом расположен по соседству со старым. Город помогает участникам программы с переездом.Реновация продлится до 2032 года. Первый этап завершится к 2025-му, а третий стартует в 2029-м. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить переселение жителей.