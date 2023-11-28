Старший инспектор группы специального учета не рассчитала окончательный срок наказания для заключенной, в результате женщина пробыла в колонии почти на полтора месяца дольше. Осужденная

Старший инспектор группы специального учета не рассчитала окончательный срок наказания для заключенной, в результате женщина пробыла в колонии почти на полтора месяца дольше. Осужденная за совершение хищений жительница Московской области отбывала наказание в исправительной колонии №10 в селе Ликино Судогодского района. Женщина должна была “отсидеть” два года, при этом 1 день, проведенный в СИЗО, подлежал