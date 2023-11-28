В Суздале в августе 2024 года ожидается открытие первого в регионе аквапарка Открытие водного...

В Суздале в августе 2024 года ожидается открытие первого в регионе аквапаркаОткрытие водного парка развлечений станет подаркам жителям региона к тысячелетию древнего города, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. К зиме закончится внешняя отделка и начнётся монтаж внутреннего оборудования. Сроки несколько раз переносились, но сейчас анонс открытия аквапарка предельно серьёзный - нужно успеть к юбилею.На площади 10 тысяч квадратных метров, спортивно-развлекательный кластер сможет принимать до 350-ти тысяч посетителей в год. Кроме детского сектора, зоны СПА, бань, саун и, конечно, самого главного развлечения - водных горок, на площадке разместят фудкорт - с летней верандой.