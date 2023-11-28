Оказалось, что за рулем “Форда” был пьяный уроженец иностранного государства. Об инциденте, случившемся в начале ноября, рассказали в УМВД области. Сотрудники ГИБДД во время

Оказалось, что за рулем “Форда” был пьяный уроженец иностранного государства. Об инциденте, случившемся в начале ноября, рассказали в УМВД области. Сотрудники ГИБДД во время патрулирования остановили “Форд”. Автомобилем управлял 70-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Когда мужчину попросили предъявить документы, чтобы заполнить протокол административного нарушения, он передал дорожным инспекторам свой паспорт. Бдительные сотрудники заметили признаки