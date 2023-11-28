Члены Общественной палаты 33-го региона провели заседание, на котором выбирали место установки памятника князю Юрию Долгорукому.

Члены Общественной палаты 33-го региона провели заседание, на котором выбирали место установки памятника князю Юрию Долгорукому. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Монумент историческому деятелю решили возвести в Суздальском районе. Для размещения объекта предлагались разные территории, в том числе в районе автовокзала Суздаля и перед въездом в город возле Владимирской заставы. В итоге общественники договорились провести выездное заседание и, что называется, определиться на месте.Отмечается, что саму идею поставить памятник Юрию Долгорукому высказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Именно этот князь в 1125 году перенёс столицу княжества в Суздаль.