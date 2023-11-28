Во Владимире состоялся чемпионат Центрального федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба». За победу боролись 94 спортсмена из 10 регионов. Десять наград

Во Владимире состоялся чемпионат Центрального федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба». За победу боролись 94 спортсмена из 10 регионов. Десять наград взяли спортсмены из Владимирской области. Первые места в своих весовых категориях завоевали Роман Иванов, Абуязид Манцигов, Филипп Стужин, Сайфула Магомедов и Никита Метлин. Победители и призёры чемпионата ЦФО получили право выступить