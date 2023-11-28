Владимирская область вновь держит погодный экзамен: коммунальные службы переведены в режим...

Владимирская область вновь держит "погодный экзамен": коммунальные службы переведены в режим повышенной готовностиРегион вновь держит погодный экзамен. Перепады температуры, осадки и шквалистый ветер пришли в регион. Коммунальные службы во всех городах и районах переведены в режим повышенной готовности.На оперативном совещании руководителей муниципалитетов попросили обратить внимание на качественную уборку территорий от снега и наледи. Задача- оперативно реагировать на все нарушения энерго, тепло и водоснабжения. Продолжает действовать оперативный штаб. К реагированию готовы энергетики: 115 бригад, 800 человек, 102 автомобиля, 61 единица техники. За выходные только из областной столицы вывезено две с половиной тысячи кубометров снега.На дороги "ушло" 730 кубометров песко-соляной смеси и тонна реагента.