Хорошая реакция и боевой опыт помогли военнослужащим из Владимирской области уйти от атаки вражеского дрона-камикадзе.

Хорошая реакция и боевой опыт помогли военнослужащим из Владимирской области уйти от атаки вражеского дрона-камикадзе. Об этом 28 ноября рассказала регионального штаба Народного фронта.Земляки везли продукты на передовую, когда на их грузовик напал беспилотник. Бойцы вовремя заметили угрозу и успели выскочить из машины, а дрон-камикадзе врезался в пустую кабину. «От взрыва пробило сиденье, заднюю стенку кабины и борт, в кузове тут же вспыхнул огонь», – говорится в сообщении пресс-службы.Чтобы защитить здоровье и жизни наших бойцов, активисты Народного фронта объявили сбор средств на приобретение огнестойкой формы.