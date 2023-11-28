По подозрению в краже магнитолы из автомобиля ВАЗ задержан 49-летний житель Владимира.

По подозрению в краже магнитолы из автомобиля ВАЗ задержан 49-летний житель Владимира. Об этом сообщила УМВД России по региону.Автовладелец рассказал полицейским о пропаже имущества 23 ноября. Он поведал, что припарковал свою машину на проспекте Строителей, а утром обнаружил, что магнитола стоимостью 18 тыс. рублей исчезла.Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого, который нигде не работал и имел судимость. Магнитолу нашли у него в жилище.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под домашним арестом.