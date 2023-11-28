Жительница Владимирской области узнала, что больна туберкулезом, на 27-ой неделе беременности. Состояние будущей матери было тяжелым. Врачам пришлось сделать женщине кесарево, чтобы спасти и

Жительница Владимирской области узнала, что больна туберкулезом, на 27-ой неделе беременности. Состояние будущей матери было тяжелым. Врачам пришлось сделать женщине кесарево, чтобы спасти и ее, и ребенка, сообщили в пресс-службе Минздрава по региону. Больная не прививалась от туберкулеза в детстве и на учете по беременности не состояла. Она поступила в Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи. Медики