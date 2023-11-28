Владимирский театр драмы получил главный приз XXI Международного театрального форума «Золотой витязь», который проходил в Москве с 3 по 26 ноября. Награда досталась за «За верность традиции и

Владимирский театр драмы получил главный приз XXI Международного театрального форума «Золотой витязь», который проходил в Москве с 3 по 26 ноября. Награда досталась за «За верность традиции и приверженность социальной тематике в русском репертуарном театре», сообщили в пресс-службе правительства области. В форуме участвовали 18 театров из 14 городов России, Белоруссии и Сербии. Артисты показали 29