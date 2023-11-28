В ходе рабочего визита в Китай губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал на промышленном производстве в городе Синьми.

В ходе рабочего визита в Китай губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал на промышленном производстве в городе Синьми. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .Сегодня «Чжэнчжоу Дунфан Анцай огнеупорная компания Лтд.» занимается выпуском плавленых литых огнеупорных блоков и способна собирать огромные стекловаренные печи.«Поскольку наша область славится стекольной промышленностью, у нас производят 10–15 % всего стекла в стране, нам выгодно наладить производство «огнеупоров» у себя», – отметил Александр Авдеев, выразив надежду на сотрудничество с китайскими промышленниками.