Двухэтажный деревянный многоквартирный дом №26 на улице Полины Осипенко загорелся в понедельник, 27 ноября, примерно в 22:36. Предварительная площадь пожара составила 15 квадратных метров,

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом №26 на улице Полины Осипенко загорелся в понедельник, 27 ноября, примерно в 22:36. Предварительная площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Пламя отправились тушить 23 спасателя. Они эвакуировали из горящего дома 10 жильцов. никто не погиб и не пострадал. Судя по фото, огонь появился на одной