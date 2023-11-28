Во Владимире из-за ночного пожара на улице Полины Осипенко было эвакуировано 10 человек 27 ноября,...

Во Владимире из-за ночного пожара на улице Полины Осипенко было эвакуировано 10 человек27 ноября, поздно вечером произошел пожар в многоквартирном жилом доме в городе Владимире на улице Полины Осипенко. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 15 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сотрудниками МЧС эвакуировано 10 человек.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 23 человека личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области