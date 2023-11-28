Во Владимире наградили победителей конкурса народного признания Наш любимый врач Генеральный...

Во Владимире наградили победителей конкурса народного признания "Наш любимый врач"Генеральный партнер проекта - аптечная сеть Эконом и фармацевтический холдинг БСС.Вот уже в третий раз конкурс народного признания "Наш любимый врач" объединил детских докторов и маленьких пациентов. Десять специалистов наградили в областном Доме дружбы. С приветственным словом к ним обратились организаторы и генеральные партнёры проекта. Среди них и представители аптечной сети "Эконом".Ольга Царькова, директор региона аптечной сети "Эконом":- Начиная с самых первых дней жизни и до совершеннолетия мы окружены вашей профессиональной заботой. И каждый может с уверенностью сказать, что в детской поликлинике вам помогут.Врач - не просто профессия - призвание. Стать другом для своего пациента - задача не менее важная, чем оказать медицинскую помощь. За месяц голосования на сайте конкурса было оставлено более двух тысяч отзывов о работе медиков, а также истории выздоровления. В поддержку любимых врачей дети нарисовали двести тридцать рисунков. Десять из них удостоились высшей оценки.- Врач это важная профессия?- Конечно важная.- А ты кем хочешь стать?- Тоже врачом.Мария Савельева, педиатр:-Для себя как врачи понимаем, что мы поработали не зря. То, что дети старались, участвовали. Рисунки великолепные, которые нарисовали. Очень это приятно. И еще раз хочется сказать спасибо всем, кто организовал такой конкурс. Мы можем посмотреть друг другу в лицо, сказать спасибо.Понимая и разделяя социальную значимость проекта, генеральным партнером конкурса выступили сеть аптек "Эконом" и фармацевтический холдинг БСС .Анна Бочарова, директор региона аптечной сети "Эконом":- За последние годы мы все больше убеждаемся в том, что главное в жизни - здоровье. А получение высококвалифицированной медицинской помощи и приобретение лекарственных препаратов по доступным ценам дает уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы участвуем в конкурсе "Наш любимый врач, чтобы заявить о нашей позиции. Я даже не побоюсь сказать миссии - заботиться о здоровье людей и качестве их жизни.Именные грамоты, ценные подарки и, конечно, признание - для всех участников конкурса.Анатоли Ильин, Президент врачебной палаты Владимирской области:- Область на правильном пути. Кадры нужно готовить здесь. То, что их научат наших мальчишек и девчонок, пришедших в университет, несомненно. Но вот "зажечь факел" этот очень важно. И зажигать этот факел нужно уже сейчас.Ценить работу врачей и вдохновляться их примером - дело благородное. И такие конкурсы - яркое тому напоминание.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"