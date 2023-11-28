Во Владимире обсудили предложения по возведению памятника Юрию Долгорукому Где же все-таки...

Во Владимире обсудили предложения по возведению памятника Юрию ДолгорукомуГде же все-таки установить памятник Юрию Долгорукому? Во Владимире завершился круглый стол, организованный Общественной палатой области, на котором общественники обсудили предложения по возведению монумента князю.Встреча прошла в доме Дружбы народов. Тема "прописки" будущего памятника вызвала споры. К примеру, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алла Зайкова против установки монумента ростово-суздальскому князю в самом Суздале. По мысли музейщицы, Долгорукого можно было бы "поставить" на въезде в город-музей. У владимирской заставы. Но в этом случае, замечают общественники, памятник, однозначно, должен быть больше по размерам, плюс потребуется детальное согласование с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Среди вариантов, которые звучали сегодня - установка монумента в черте города- по дороге к центру от суздальского вокзала или же в Кидекше.Комиссия продолжит работу. Предстоит собрать мнения архитекторов, историков и суздальских властей.