Во Владимире откроется круглосуточный центр травматологии и ортопедии С появлением снега и...

Во Владимире откроется круглосуточный центр травматологии и ортопедииС появлением снега и гололедицы количество травм растет. А найти круглосуточный травмпункт - задача не из легких. Но совсем скоро, 4 декабря, в клинике медицинских экспертиз откроется центр травматологии и ортопедии, который будет принимать пациентов в праздничные и в выходные дни.В Клинике медицинских экспертиз открывается центр травматологии и ортопедии. Опытные врачи будут оказывать владимирцам амбулаторную помощь в круглосуточном травмпункте, который будет работать в праздничные и выходные дни по своему профилю - будь то переломы, ранения мягких тканей, растяжение связок и ушибы. А при выявлении или обострении заболевания, всегда можно будет получить консультацию и других специалистов клиники. Также здесь работает и реабилитационное отделение.Владимир Щаницын - руководитель Центра травматологии и ортопедии, врач травматолог-ортопед:- Центр интегрирован в многопрофильное лечебное учреждение. Травмпункт оказывает первичную медицинскую помощь. И в дальнейшем, если больному требуется продолжение стационарного этапа,он идет в стационар. Если больному не требуется, он может прийти на вторичный прием в травмпункте и наблюдаться до этапа, например, перевода реабилитации, потом, в сопровождении амбулаторного звена.В центре проводятся операции при заболевании костей и суставов, в том числе, и эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава, а также оперативное лечение переднего отдела стопы. Также - артроскопические вмешательства. Их выполняют с использованием передовой хирургической техники. А для комфортного пребывания в клинике предусмотрены двухместные палаты с индивидуальным санузлом.Алексей Тарасов - врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением:- Люди довольно часто обращаются с экстренной травмой, к нам на прием, поэтому наличие травматологического пункта позволит максимально быстро принять человека и оказать ему необходимую помощь.Открытие центра травматологии и ортопедии состоится 4 декабря, по адресу : Большая Московская, 79.Мария Рябова, Андрей Синягин, "Вести - Владимир".