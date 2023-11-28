Во Владимире планируют увековечить память прославленного кинодокументалиста Владимира Ишутина
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Во Владимире планируют увековечить память прославленного кинодокументалиста Владимира Ишутина
В областном центре планируют увековечить память прославленного кинодокументалиста, заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина.
Вклад Владимира Ивановича в развитие отечественной культуры и культуры нашего региона бесценен. На владимирский край последней трети 20-ого столетия мы, его современники, по сути смотрим его глазами.
- Вы знаете, вот когда я сейчас смотрю на эти улицы, на этот промышленный пейзаж, мне просто не верится, что каких-то 60 лет назад здесь стоял всего 1 свечной заводик. И то, что сделано, что сотворено - всё это дело рук моих героев.
Ишутин всегда был в гуще событий, оставив потомкам уникальное кинонаследие. Фонд документального российского кино. В объективе Владимира Ивановича Ишутина - люди и события. Все его работы - "нетленное серебро кинокадров".
Владимиру Ишутину - выпускнику операторского факультета ВГИКа, кинокорреспонденту Ленинградской студии документальных фильмов по Владимирской области - удалось собрать удивительную галерею человеческих судеб, отразить в своих материалах время.
Сюжеты Ишутина, снятые мастерски и с огромной любовью к владимирскому краю и его людям, невероятно интересны и сегодня. В каждом - удивительный слепок эпохи, характеры и Личности.
Личностью с большой буквы, невероятно талантливым Мастером был и сам Владимир Иванович. Предложение увековечить его память прозвучало в юбилейный год - 80-летия со дня его рождения.
Галина Ишутина, вдова заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:
- Поступило предложение увековечить память Владимира Ивановича мемориальной доской. Этим я сейчас и занимаюсь. Нужно собрать документы, разрешения. Планируется это на улице Музейной, дом 3, там, где был корреспондентский пункт Владимира Ивановича, так что сегодня этот вопрос в разработке.
И сегодня сюжеты, снятые телеоператором Владимиром Ишутиным, по-прежнему выходят в эфир, в том числе в постоянной рубрике ГТРК "Владимир" "33Live.Ru Век двадцатый".
Владимир Ишутин, как истинный творец, был многогранен. И ко всему относился с предельной отдачей сил.
Почётный кинематографист, художник, скульптор, член Союза журналистов России, краевед. Владимир Иванович стал автором уникальной серии книг "Люди земли Владимирской". Проекта, который продолжается и сегодня, благодаря усилиям Галины Михайловны Ишутиной, вдовы заслуженного деятеля искусств России.
Идею установки мемориальной доски уже поддержали многие общественные организации. Поклонники яркого таланта Владимира Ишутина уверены: доска станет достойным вкладом в сохранение памяти о Мастере, чьё имя - символ беззаветного служения киноискусству и владимирскому краю.