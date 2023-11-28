Во Владимире планируют увековечить память прославленного кинодокументалиста Владимира Ишутина В...

Во Владимире планируют увековечить память прославленного кинодокументалиста Владимира ИшутинаВ областном центре планируют увековечить память прославленного кинодокументалиста, заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина.Вклад Владимира Ивановича в развитие отечественной культуры и культуры нашего региона бесценен. На владимирский край последней трети 20-ого столетия мы, его современники, по сути смотрим его глазами.- Вы знаете, вот когда я сейчас смотрю на эти улицы, на этот промышленный пейзаж, мне просто не верится, что каких-то 60 лет назад здесь стоял всего 1 свечной заводик. И то, что сделано, что сотворено - всё это дело рук моих героев.Ишутин всегда был в гуще событий, оставив потомкам уникальное кинонаследие. Фонд документального российского кино. В объективе Владимира Ивановича Ишутина - люди и события. Все его работы - "нетленное серебро кинокадров".Владимиру Ишутину - выпускнику операторского факультета ВГИКа, кинокорреспонденту Ленинградской студии документальных фильмов по Владимирской области - удалось собрать удивительную галерею человеческих судеб, отразить в своих материалах время.Сюжеты Ишутина, снятые мастерски и с огромной любовью к владимирскому краю и его людям, невероятно интересны и сегодня. В каждом - удивительный слепок эпохи, характеры и Личности.Личностью с большой буквы, невероятно талантливым Мастером был и сам Владимир Иванович. Предложение увековечить его память прозвучало в юбилейный год - 80-летия со дня его рождения.Галина Ишутина, вдова заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:- Поступило предложение увековечить память Владимира Ивановича мемориальной доской. Этим я сейчас и занимаюсь. Нужно собрать документы, разрешения. Планируется это на улице Музейной, дом 3, там, где был корреспондентский пункт Владимира Ивановича, так что сегодня этот вопрос в разработке.И сегодня сюжеты, снятые телеоператором Владимиром Ишутиным, по-прежнему выходят в эфир, в том числе в постоянной рубрике ГТРК "Владимир" "33Live.Ru Век двадцатый".Владимир Ишутин, как истинный творец, был многогранен. И ко всему относился с предельной отдачей сил.Почётный кинематографист, художник, скульптор, член Союза журналистов России, краевед. Владимир Иванович стал автором уникальной серии книг "Люди земли Владимирской". Проекта, который продолжается и сегодня, благодаря усилиям Галины Михайловны Ишутиной, вдовы заслуженного деятеля искусств России.Идею установки мемориальной доски уже поддержали многие общественные организации. Поклонники яркого таланта Владимира Ишутина уверены: доска станет достойным вкладом в сохранение памяти о Мастере, чьё имя - символ беззаветного служения киноискусству и владимирскому краю.