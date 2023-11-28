Двухэтажный деревянный многоквартирный дом №26 на улице Полины Осипенко загорелся в понедельник, 27 ноября, примерно в 22:36. Дом наполовину расселенный, поскольку считается аварийным. Огонь

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом №26 на улице Полины Осипенко загорелся в понедельник, 27 ноября, примерно в 22:36. Дом наполовину расселенный, поскольку считается аварийным. Огонь разгорелся на втором этаже в нежилой части, сообщили “Шестому каналу” в пресс-службе МЧС по области. По предварительной информации, пожар устроили неизвестные, которые неосторожно обращались с огнем. Пламя распространилось на площадь 15