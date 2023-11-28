В регионе прошёл конкурс «Мисс УИС – 2023».

Во Владимирской области определили самую красивую надзирательницу. Ей стала сотрудница Владимирского централа Анастасия Попкова. В регионе прошёл первый этап конкурса «Мисс УИС – 2023».Всего в двухдневном состязании красавиц принимали участие 12 девушек. В первый день они стреляли из пистолета Макарова, показывали свою физическую подготовку и демонстрировали знания в области нормативно-правовой базы.На второй день надзирательниц ждал творческий конкурс, где они рассказывали о своей профессии, демонстрировали свои национальные костюмы и демонстрировали свои таланты.Так, Анастасия Попкова показала лучший результат в творческих заданиях и конкурсных испытаниях. На втором месте – Анастасия Баринова, представляющая Муромский филиал уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН. Бронза у Яны Бирюковой из владимирского СИЗО-1.