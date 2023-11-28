Во Владимирской области осужденная провела в тюрьме «лишний» месяц из-за ошибки сотрудницы...

Во Владимирской области осужденная провела в тюрьме «лишний» месяц из-за ошибки сотрудницы колонииШокирующую информацию опубликовала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что обвиняемая (сотрудницы ИК-10 УФСИН России по Владимирской области), занимая указанную должность, в январе 2022 года получила копию апелляционного постановления Московского областного суда в отношении одной из заключенных.В документе содержалась информация о зачете в срок лишения свободы времени нахождения осужденной под стражей.«Вопреки установленным требованиям, сотрудница колонии перерасчет срока окончания отбывания наказания не произвела, и, ознакомившись с содержанием документа, подшила его в личное дело...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как итог: осужденная более месяца незаконно находилась в ИК-10 УФСИН России по Владимирской области.Освобождена женщина была лишь после вмешательства прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.Любопытно, что вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая так и не признала.В данный момент уголовное дело направлено в Судогодский районный суд.Потерпевшей по уголовному делу заявлен иск о взыскании морального вреда в размере 100 000 рублей.Фото: pxfuel.com