Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы по поводу профилактики заболевания, подскажут где находятся пункты бесплатного анонимного тестирования, а также ответят на другие вопросы.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы по поводу профилактики заболевания, подскажут где находятся пункты бесплатного анонимного тестирования, а также ответят на другие вопросы. Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим в России запустили горячую линию, она будет работать до 5 декабря. Позвонить специалистам и узнать ответы на