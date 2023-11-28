Во Владимирской области продавцу продуктового магазина удалось присвоить более 13 млн рублей. Об...

Во Владимирской области продавцу продуктового магазина удалось присвоить более 13 млн рублей.Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Выяснилось, что женщина работала продавцом-кассиром в одном из магазинов Судогодского района, но фактически исполняла обязанности бухгалтера.Более четырёх с половиной лет (с 2017 по 2021 год), осужденная «потихоньку» присваивала денежные средства, переданные ей для оплаты поставщикам за доставленный товар.Таким образом злоумышленницей было похищено более 13 млн рублей.«Женщина свою вину признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уточняется, что осужденная взята под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com