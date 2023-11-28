Во Владимирской области в рамках акции «Дорожный пристав» искали водителей-должников по номеру...

Во Владимирской области в рамках акции «Дорожный пристав» искали водителей-должников по номеру машиныОтделение судебных приставов Суздальского района, ГИБДД и компания «Энергосбыт Волга» провели совместную акцию «Дорожный пристав». Её цель — взыскание задолженностей. Подробности - в нашем репортаже.Найти должника по номеру машины. Специальный мобильный комплекс «Дорожный пристав», предоставленный ЕРИЦ Владимирской области, установили на въезде в Суздаль. В онлайн - режиме он сверяет номера проезжающих автомобилей с базами Федеральной службы судебных приставов. Сразу находит и фамилию должника, и сумму долга. Через несколько сотен метров авто тормозит патруль.Кристина Егорова, замначальника отдела организации исполнительного розыска и реализации имущества должников УФССП России по Владимирской области:- Когда едет транспортное средство, камера распознаёт автомобильные номера и, как говорится, пробивает их по этим базам. Соответственно, если должник попался в эти номера, то сотрудник ГИБДД останавливает указанное транспортное средство. В это время судебный пристав-исполнитель имеет возможность с должником пообщаться.В рамках акции «Дорожный пристав» водителям предоставляется возможность сразу погасить долг. Если этого не происходит, ему вручают требование явиться в службу судебных приставов, а некоторым - уведомления об изъятии транспортных средств.Место для проведения рейда было выбрано не случайно. К примеру, задолженность клиентов-физических лиц района за электроэнергию и услуги ЖКХ по единой квитанции «Энергосбыт Волга» на 1 ноября превысила 53 миллиона рублей. В исполнительном производстве - 687 дел должников компании по Суздальскому району. Гарантирующий поставщик электроэнергии призывает вовремя оплачивать счета.Любовь Тюрина, начальник Владимирского городского отделения «Энергосбыт Волга»:- «Энергосбыт Волга» всегда идёт навстречу клиентам и до последнего даёт шанс оплатить задолженность. Даже при выездах по отключению электроэнергии наши специалисты берут планшетами, таким образом, у должника есть возможность оплатить онлайн. Клиенты, которые имеют хорошую платёжную дисциплину, всегда могут участвовать в наших акциях и получать ценные подарки.Вовремя оплатить счета компании «Энергосбыт Волга» за электроэнергию и услуги ЖКХ можно из любой точки с доступом в Интернет. Это удобно сделать в личном кабинете клиента, через мобильное приложение и виджеты на сайте.Наталья Головешкина, Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"