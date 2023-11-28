Во Владимирской области за последние две недели показатель заболеваемости ОРВИ повысился на...

Во Владимирской области за последние две недели показатель заболеваемости ОРВИ повысился на 30%Напомним, по официальны данным регионального Роспотребнадзора, с 13 по 19 ноября показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения (по сравнению с предыдущей неделей) повысился на 23,2%.Сегодня — 28 ноября появились новые данные, которые говорят об увеличении заболевших (в период с 20 по 26 ноября) ещё на 12,5 %.«На территории Владимирской области на 47 неделе показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 12,5%. За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 10 766 человек, в городе Владимире –3 550. В сравнении с предыдущей неделей зарегистрирован рост заболеваемости во всех возрастных группах...» - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области.Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 498 исследований.Впервые в этом эпидсезоне выявлены случаи гриппа A(H3N2) – 4 случая.Также выявлены вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп (3 тип), РС-вирусы, бокавирусы, сезонная коронавирусная инфекция.Фото: pxfuel.com