Записаться к нотариусу теперь можно через Госуслуги. Онлайн-сервис позволяет выбрать специалиста и заранее отправить необходимые документы. Для записи доступно 51 нотариальное действие.

Записаться к нотариусу теперь можно через Госуслуги. Онлайн-сервис позволяет выбрать специалиста и заранее отправить необходимые документы. Для записи доступно 51 нотариальное действие. Такие технологии разработаны, чтобы сократить время на приеме. Сервис тестировался в 8 регионах: Алтайском, Краснодарском краях, Белгородской, Ивановской, Калужской, Омской и Ростовской областях, Ханты- Мансийском автономном округе. К проекту присоединилась уже и почти