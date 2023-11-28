Затишье перед магнитной бурей: когда жителей Владимирской области ожидает пик геомагнитных...

Затишье перед магнитной бурей: когда жителей Владимирской области ожидает пик геомагнитных возмущений?По последним данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, в декабре нас ожидает три магнитные бури. Они обрушатся на Землю 5, 19 и 22 декабря 2023 года.По предварительным данным первая магнитная буря (5 декабря) не будет супер мощная - G1, но все же ее будут ощущать метеочувствительные люди.Небольшие геомагнитные возмущения также прогнозируются в следующие дни: 4, 6, 7, 12, 18, 23 и 24 декабря.Специалисты рекомендуют заранее подготовиться к магнитным бурям, уделять внимание здоровому образу жизни и следовать правильному питанию. Старайтесь проводить время на свежем воздухе и отдыхать, чтобы сгладить негативное влияние штормовой активности.Важно:Геомагнитные бури — это мощные изменения поля Земли за счет выброса огромного количества высокоскоростных потоков (солнечного ветра, ударной волны, заряженных частиц из космоса) во время повышения солнечной активности — вспышек на Солнце.Как пережить пик геомагнитных возмущений?Снизить употребление крепкого чая, кофе, алкоголя и продуктов, которые задерживают жидкость.Добавить в рацион чернику, банан и клюкву.Больше гулять и вести здоровый образ жизни.Быть внимательнее за рулём автомобиля!Если у вас есть хронические патологии — обязательно принимайте рекомендованные препараты.Какрассказал ТАСС член-корреспондент РАН Игорь Бобровницкий:- Вспышки на Солнце, как и другие гео- и гео-гелиомагнитные факторы не на всех людей действуют негативно. Влияют они на так называемых метеочувствительных людей, у которых ослаблены какие-то системы организма, на здоровых людей подобные факторы не действуют, — рассказал академик.Но при этом специалист уточнил, что механизмы воздействия электромагнитных возмущений на человека пока изучены слабо. Однако даже у пациентов, не знающих о факте солнечной вспышки, наблюдается ухудшение в самочувствии.Метеочувствительным людям во время магнитных бурь важно хорошо высыпаться, избегать повышенных нагрузок, утомительных занятий спортом и выматывающих походов по магазинам.Фото: https://tesis.xras.ru/photo/90.png