Жителей Владимирской области приглашают принять участие в благотворительной акции Сегодня -...

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в благотворительной акцииСегодня - всемирный день благотворительности. Жителей региона приглашают стать участниками благотворительной акции "ЩедрыйВторник".Координатором проекта выступает фонд «Культура благотворительности». Принять участие в акции могут любые неполитические организации и частные лица. "ЩедрыйВторник" проходит в России с 2016 года.За это время к инициативе присоединилось почти пять тысяч организаций.