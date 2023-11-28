Жители Мурома с сегодняшнего дня могут приобрести билеты на Поезд Деда Мороза Как официально...

Жители Мурома с сегодняшнего дня могут приобрести билеты на Поезд Деда МорозаКак официально сообщают организаторы праздничного тура, 28 ноября в 9:00 открылась продажа билетов. И касается это города Мурома.Напомним, во Владимирской области Поезд Деда Мороза совершит 2 остановки:28 декабря 2023 года - в Муроме;30 декабря 2023 года - в Коврове.И ровно за месяц стартуют продажи. Как правило, билеты распродаются моментально. Такова сила ожидания волшебства!Организаторы рекомендуют подготовиться к покупке:- пройти по ссылке https://vk.cc/csbQkaи авторизоваться на этой странице;- не забыть банковскую карту;- определиться с количеством билетов, изучив соответствующую информацию на сайте;- заготовить отдельно ФИО ребёнка/детей для ввода в поле;- в поле ввода ФИО не должно быть лишних пробелов, иначе процесс оформления билетов затянется.Уточняется, что количество билетов ограничено.На заметку!По билету с сопровождением проходят 2 человека (1 ребёнок 3-5 лет включительно + 1 сопровождающий взрослый от 14 лет).Организаторы предупреждают: «Если кто-то быстрее вас купил билет на выбранный вами сеанс, то покупка может быть отменена при условии, что оставшееся количество билетов в сеансе меньше, чем вы планируете приобрести. Последний билет в каждом сеансе предназначен для покупки билета «Детский»...»Фото: https://poezddedamoroza.ru/