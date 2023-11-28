Жители Мурома с сегодняшнего дня могут приобрести билеты на Поезд Деда Мороза
Как официально...
Жители Мурома с сегодняшнего дня могут приобрести билеты на Поезд Деда Мороза
Как официально сообщают организаторы праздничного тура, 28 ноября в 9:00 открылась продажа билетов. И касается это города Мурома.
Напомним, во Владимирской области Поезд Деда Мороза совершит 2 остановки:
28 декабря 2023 года - в Муроме;
30 декабря 2023 года - в Коврове.
И ровно за месяц стартуют продажи. Как правило, билеты распродаются моментально. Такова сила ожидания волшебства!
Организаторы рекомендуют подготовиться к покупке:
- пройти по ссылке https://vk.cc/csbQka
и авторизоваться на этой странице;
- не забыть банковскую карту;
- определиться с количеством билетов, изучив соответствующую информацию на сайте;
- заготовить отдельно ФИО ребёнка/детей для ввода в поле;
- в поле ввода ФИО не должно быть лишних пробелов, иначе процесс оформления билетов затянется.
Уточняется, что количество билетов ограничено.
На заметку!
По билету с сопровождением проходят 2 человека (1 ребёнок 3-5 лет включительно + 1 сопровождающий взрослый от 14 лет).
Организаторы предупреждают: «Если кто-то быстрее вас купил билет на выбранный вами сеанс, то покупка может быть отменена при условии, что оставшееся количество билетов в сеансе меньше, чем вы планируете приобрести. Последний билет в каждом сеансе предназначен для покупки билета «Детский»...»
Фото: https://poezddedamoroza.ru/