Суд признал жителя Коврова виновным в приобретении и хранении в целях сбыта крупной партии немаркированных табачных изделий.

Суд признал жителя Коврова виновным в приобретении и хранении в целях сбыта крупной партии немаркированных табачных изделий. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что гражданин купил около 5000 пачек немаркированных сигарет и хранил из в торговой точке, чтобы в дальнейшем реализовать. Осуществить этот замысел помешали стражи порядка, которые изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 580 тыс. рублей.Суд приговорил фигуранта к штрафу в 350 тыс. рублей. В ведомстве отмечают, что все немаркированные сигареты будут уничтожены.