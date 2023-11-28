Жителя Владимирской области будут судить за «серийное» покушение на убийство. Как рассказали в...

Жителя Владимирской области будут судить за «серийное» покушение на убийство.Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета Владимирской области, расследуется у головное дело в отношении 45-летнего жителя Александровского района, который обвиняется в покушении на убийство. Как выяснилось — это он пытался сделать несколько раз.Всё началось с того, что обвиняемый во время отдыха («посиделок») у своих знакомых — пары (женщины и мужчины) в городе Струнино, попытался нанести потерпевшему удар ножом.Последний оказал активное сопротивление, как пояснили в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области. И вскоре конфликт был вроде-бы исчерпан.Но, увы, через некоторое время (в тот же день), фигурант нашёл того же знакомого (на даче) и вновь попытался убить, нанеся ему удары топором и ножом. Однако, к счастью, и в этот раз не смог это сделать.65-летний потерпевший оказал активное сопротивление и обратился ко врачам, где и были вызваны сотрудников правоохранительных органов.В настоящее время судом по ходатайству следователя СК — нападавшего заключили под стражу.В целях проверки психического состояния фигуранта в момент совершения преступления - ему назначена судебная психиатрическая экспертиза.Уточняется, что следователем проведен осмотр места происшествия, а также допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.Фото: pxfuel.com