Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев. Инсайдеры сообщают, что глава судейского ведомства РФС ушел по собственному желанию.

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев. Инсайдеры сообщают, что глава судейского ведомства РФС ушел по собственному желанию.Как уже сообщали 33Live.RuRu, с фигурой Егорова в последние полгода связано немало судейских скандалов. Его подчиненные неоднократно вызывали критику в свой адрес со стороны и тренеров, и руководителей клубов. В частности, президент ЦСКА Евгений Гинер в одном из скандальных эпизодов призвал Егорова "застрелиться", за что впоследствии был оштрафован.При этом исполком РФС с недавнего времени активно проводит реформу судейского корпуса, напоминает Sport24, которая, в частности, предполагает разделение департамента, руководимого Егоровым, на два ведомства — судейский и инспектирования.