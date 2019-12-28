Большое новогоднее чудо - это спасение 82 человек в авиакатастрофе под Алма-Атой. Мастерство и опыт командира самолета и экипажа позволили избежать куда больших жертв, чем можно было ожидать. К сожалению, при падении самолета погибли 12 человек, включая и самого командира экипажа. С места трагедии в эфир программы 60 минут выходит журналист Денис Кривошеев.

Большое новогоднее чудо — это спасение 82 человек в авиакатастрофе под Алма-Атой. Мастерство и опыт командира самолета и экипажа позволили избежать куда больших жертв, чем можно было ожидать. К сожалению, при падении самолета погибли 12 человек, включая и самого командира экипажа. С места трагедии в эфир программы "60 минут" выходит журналист Денис Кривошеев.После взлета самолет Fokker 100 стал сразу крениться вправо. Он дважды на взлете зацепил взлетно-посадочную полосу. В последний момент пилот смог выровнять горизонт, и самолет не перевернулся. Пилоту можно отдать должное, отмечает Денис Кривошеев, если бы самолет заходил на землю с креном, то зацепился бы крылом и его начало бы вертеть."Тогда бы взорвались баки с горючим, — поясняет журналист, — а они были полными".Самолет после взлета фактически не покидал территорию взлетно-посадочной полосы. Сначала он врезался в бетонное заграждение аэропорта, затем влетел в недостроенный дом.Все службы аэропорта уже находились на месте происшествия через 5-7 минут. На поле находилось более 40 машин скорой медицинской помощи и 200 полицейских. Через 50 минут пострадавших доставили в здание аэропорта. И уже оттуда начали развозить по больницам. Всего на борту упавшего лайнера авиакомпании Bek Air находились 98 человек, включая пятерых членов экипажа.12 из 49 госпитализированных пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта". Бортовые самописцы обнаружены. Их исследуют следователи.В Казахстане 28 декабря 2019 года в память по погибшим в авиакатастрофе объявлен общенациональный траур. В авиакатастрофе погиб 79-летний председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.У казахстанской авиакомпании Bek Air уже был один инцидент: по техническим причинам отказало переднее шасси. К счастью, в аэропорту Астаны самолет посадил без потерь пилот Рудин.