В 4-й клинической больнице Алма-Аты врачи провели операцию на позвоночнике второму пилоту разбившегося там накануне вскоре после взлета самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Операция была успешной, состояние летчика оценивают как тяжелое, но стабильное. Всего в тяжелом состоянии остаются семь пострадавших, в стабильном - 42, включая девятерых детей.

В 4-й клинической больнице Алма-Аты врачи провели операцию на позвоночнике второму пилоту разбившегося там накануне вскоре после взлета самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Операция была успешной, состояние летчика оценивают как тяжелое, но стабильное, рассказал журналистам глава национального центра нейрохирургии Серик Акшулаков. Пилот находится в палате пробуждения.Всего на борту самолета, вылетавшего из аэропорта Алма-Аты в город Нур-Султан, находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в катастрофе погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев. Еще 67 человек пострадали, передает "Интерфакс".По словам акима (главы) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, среди пострадавших — три иностранца. Это двое граждан Украины и один гражданин Киргизии. Всем пострадавшим с момента госпитализации непрерывно оказывают всю необходимую помощь, проведено 19 операций.По словам Сагинтаева, пострадавшие выведены из травматического шока и по улучшению динамики переводятся из реанимации в отделения. Городские власти оказывают всю необходимую помощь независимо от гражданства пострадавших, добавил аким.Замминистра здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров рассказал на пресс-конференции в Алма-Ате, что врачам удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов, пострадавших в результате авиакатастрофы накануне. Сегодня их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщил он, назвав это самой главной победой за минувшую ночь.По словам главы Управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухана Абилдаева, в тяжелом состоянии остаются семь человек, в стабильном — 42, включая девятерых детей, передает ТАСС.В Казахстане объявлен общенациональный траур в память о погибших в крушении самолета. Следствие отрабатывает версии причин крушения самолета, среди основных называют погодные условия, техническую неисправность и ошибки пилотов.