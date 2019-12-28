Зенит из Санкт Петербурга проиграл сербскому клубу Црвена Звезда со счетом 58:65. Встреча прошла в Казани.

"Зенит" из Санкт Петербурга проиграл сербскому клубу "Црвена Звезда" в матче баскетбольной Евролиги со счетом 58:65. Встреча прошла в Казани."Зенит" проиграл первую четверть 16:20, выиграл вторую 24: 17, но уступил в третьем и четвертом периодах – 7:14 и 11614. В итоге победа белградцев 65:58. Самым результативным в составе "Зенита" стал Остин Хоплинс, набравший 14 очков.После 16 туров "Зенит" занимает предпоследнее, 17 место. В активе российского клуба 4 победа 12 поражений. 3 января петербуржцы сыграют в гостях с "Миланом".